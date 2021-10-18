Япония выразила протест в связи с ракетными испытаниями КНДР

Правительство Японии выразило протест в связи с запуском двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки. Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР испытал баллистическую ракеты и произвёл пуск в сторону Японского моря.

По словам Исодзаки, подобные ситуации «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону». Он также напомнил, что это является нарушением резолюций Совбеза ООН.

По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест. Это чрезвычайно прискорбно, — пояснил Исодзаки.

Ранее читатели японского портала Yahoo News встревожились после публикации статьи о совместных военных учениях России и Китая и якобы возможности войны Японии с РФ. По мнению пользователей, у Токио нет шансов выйти победителем в случае такого военного конфликта. Чтобы противостоять оппонентам, стране нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие, заметил ещё один комментатор.