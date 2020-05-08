Япония разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/56ceeab2-9142-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японский регулятор разрешил использовать препарат «Ремдесивир» американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. для лечения коронавируса.

При этом в США этот препарат был одобрен менее недели назад. В Японии использование «Ремдесивира» разрешили при условии соблюдения ряда условий. В частности, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учёт всех пациентов, которые принимают препарат в рамках разрешения.

В самой фармкомпании сообщили, что пациенты, принимавшие «Ремдесивир» , вылечивались от заболевания за 11 дней, тогда как те, кому давали плацебо, выздоравливали за 15 дней.

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