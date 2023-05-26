Япония расширила санкционный список против российских компаний Япония в новом пакете санкций ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России

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Япония ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России в рамках нового санкционного пакета из-за происходящего на Украине, передает РИА Новости, со ссылкой на документы японского МИД. По информации агентства, японское Министерство экономики, торговли и промышленности уточнило, что ограничения вступят в силу 2 июня этого года.

Япония ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России в рамках нового санкционного пакета, — сказано в публикации.

Общее число российских компаний, которые оказались под ограничениями Японии увеличилось до 437.

Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя кондитерских изделий Mondelez International в список «спонсоров войны». Это решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой уйти с российского рынка.

На Украине заявили, что интересы компании в России представляет ООО «Мондэлис Русь», которое владеет тремя заводами на территории страны. Холдинг отреагировал на просьбу НАПК формально, заявив, что приостановлены инвестиции и рекламные компании. Mondelez International владеет торговыми марками Oreo, Milka, Picnic, TUC и Alpen Gold.