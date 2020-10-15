Япония похвасталась перед Россией подлодкой нового типа

https://static.news.ru/photo/570683e2-0eaa-11eb-ac97-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.go.jp

ВМС Японии спустили на воду первую подлодку нового типа «Тайгэй» («Большой кит»), что вызвало у японцев приступ гордости и хвастовства перед Россией, Китаем и Южной Кореей.

Подробности о новой субмарине рассказало издание Sankei Shimbun. Издание указывает, что длина субмарины составляет 84 метра, ширина — 9,1 метра. «Большой кит» имеет форму и обводы, которые должны сделать его малозаметным для противников. Ожидается, что подлодка станет на боевое дежурство в 2023 году. Церемония спуска подводного корабля прошла на верфи Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard в городе Кобе.

Ранее власти Японии поставили ​​цель увеличить количество подводных лодок с 16 до 22 по мере продвижения Китая в мировой океан.

При этом читатели Sankei Shimbun бурно отреагировали на спуск на воду «Большого кита». Некоторые прямо написали «держись, Россия», другие же просто выражали радость и гордость за своих соотечественников, которым предстоит служить на новейшей субмарине.

Как сообщал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили о поисках военными США российской подлодки у берегов Кипра. Американский военный вертолёт и противолодочный военный самолёт США в течение двух суток обследовали район Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить подлодку.