Япония похвасталась перед Россией подлодкой нового типа

ВМС Японии спустили на воду первую подлодку нового типа «Тайгэй» («Большой кит»), что вызвало у японцев приступ гордости и хвастовства перед Россией, Китаем и Южной Кореей.
Подробности о новой субмарине
Ранее власти Японии поставили цель увеличить количество подводных лодок с 16 до 22 по мере продвижения Китая в мировой океан.
При этом читатели Sankei Shimbun бурно отреагировали на спуск на воду «Большого кита». Некоторые прямо написали «держись, Россия», другие же просто выражали радость и гордость за своих соотечественников, которым предстоит служить на новейшей субмарине.
Как сообщал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили о поисках военными США российской подлодки у берегов Кипра. Американский военный вертолёт и противолодочный военный самолёт США в течение двух суток обследовали район Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить подлодку.
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