СМИ сообщили о поисках военными США российской подлодки у берегов Кипра

Военные США вторые сутки заняты поисками у побережья Кипра российской подводной лодки.
Об этом свидетельствуют материалы, которые попали в распоряжение интернет-ресурса Avia.pro. Согласно данным, американский военный вертолет и противолодочный военный самолет США обследуют район Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить подлодку, которая принимала участие в учениях РФ у берегов Сирии.
Американские военные опасаются, что на субмарине могут находиться крылатые ракеты, представляющие угрозу кораблям НАТО,
Ранее в США рассекретили запись разговора Путина и Клинтона о гибели подводной лодки «Курск». Как отметил Владимир Путин в разговоре, хорошего выбора у него не было, он оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами, сообщал NEWS.ru.
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