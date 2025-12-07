Япония добивается публичной поддержки США после скандала FT: Япония ждет четкой позиции США в конфликте с Китаем из-за Тайваня

Японские власти через посла в Вашингтоне Сигэо Ямаду обратились к администрации США с просьбой усилить публичную поддержку Токио, передает Financial Times. Этот шаг связан с ухудшением отношений Японии с Китаем после резонансных заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити о возможном «экзистенциальном кризисе».

Посол Японии в Вашингтоне Сигэо Ямада попросил администрацию Трампа увеличить публичную поддержку Токио, — пишет издание.

Ранее китайские СМИ писали, что заявления Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и США. По словам обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин провел демонстративные военные маневры вблизи японских островов.

Тем временем китайский аналитик Гао Цзянь выразил мнение, что Япония переоценила надежность союза с США в сфере безопасности и недооценила решимость Китая защищать свои интересы. По его словам, Токио сознательно обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь вернуть внимание Вашингтона.