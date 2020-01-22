https://static.news.ru/photo/ae269d10-3d6d-11ea-993b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/blinkybenjy

Представители Австралийского парка рептилий призвали местное население проявить бдительность в связи с возросшей активностью сиднейских лейкопаутинных пауков.

Обычно эти членистоногие активны летом, но в связи с засухой и пожарами, обрушившимися на Австралию, сезон пауков настал позже обычного. В парке напомнили, что данные представители фауны опасны для человека, но попросили, в случае поимки паука, принести его живым в парк в банке с мокрой ватой. Парк может использовать живых пауков для создания противоядия и с начала этой программы в 1980-х в Австралии не было зафиксировано ни одной смерти человека из-за укуса сиднейского лейкопаутинного паука, передаёт Independent.

Некоторые австралийцы уже делятся в соцсетях фотографиями опасных пауков, которых они обнаружили в непосредственной близости от своих домов, а так же снимками их нор (сиднейский лейкопаутинный паук обитает только на земле и не может перемещаться по вертикальным гладким поверхностям).

Oops. I accidentally pitfall-trapped a leaf-tailed gecko and a funnel web in my compost caddy. Only one was alive in the morning pic.twitter.com/lVHXZ6mOoA — Ben Moore (@blinkybenjy) January 22, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, жительнице Великобритании Холли Крэй пришлось съехать из дома вместе с двумя сыновьями после того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в одном из супермаркетов, выползли пауки. Женщина рассказала, что всего по дому расползлись сотни или даже тысячи насекомых.