Обычно эти членистоногие активны летом, но в связи с засухой и пожарами, обрушившимися на Австралию, сезон пауков настал позже обычного. В парке напомнили, что данные представители фауны опасны для человека, но попросили, в случае поимки паука, принести его живым в парк в банке с мокрой ватой. Парк может использовать живых пауков для создания противоядия и с начала этой программы в 1980-х в Австралии не было зафиксировано ни одной смерти человека из-за укуса сиднейского лейкопаутинного паука, передаёт Independent.

Некоторые австралийцы уже делятся в соцсетях фотографиями опасных пауков, которых они обнаружили в непосредственной близости от своих домов, а так же снимками их нор (сиднейский лейкопаутинный паук обитает только на земле и не может перемещаться по вертикальным гладким поверхностям).