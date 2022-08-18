WSJ рассказало об истинной слабости Европы перед Россией WSJ: призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам являются слабостью ЕС

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Позорной перспективой назвал возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, который обсуждается сейчас в Евросоюзе, журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal. По его мнению, подобное происходит из-за неспособности европейских лидеров справиться с энергетическим кризисом без поставок из России.

Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу, — заявил обозреватель.

Он предположил, что подобное происходит потому, что европейские политики не могут справиться с энергокризисом без поставок из России, но при этом стремятся сохранить видимость эффективности санкций и потому готовы пойти «на дешёвые пиар-акции против Путина».

Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности, — подчеркнул журналист.

Он также заявил, что Европа больше не имеет идей относительно того, как она может ещё ослабить Москву. Предложение же прекратить выдавать визы лишь обнажило слабость Евросоюза.

Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.