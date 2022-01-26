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WSJ: Польша назвала условие для инспекции Россией объектов ПВО США

00:27, 27 января 2022
WSJ: Польша назвала условие для инспекции Россией объектов ПВО США Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Польские власти заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше при одном условии. Российских специалистов допустят на эти объекты, если Москва разрешит проинспектировать её «ракетную деятельность» в Калининграде, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что идея допустить Россию на объекты с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии появилась, когда обсуждался ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (РФ) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде, — указало издание.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ответ Госдепа Москве по гарантиям безопасности. Дипломат назвал ключевые положения ответа, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи». «Позитивным» Блинкен считает подтверждение того, что никакие варианты санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не исключены.

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