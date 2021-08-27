WP: Байден отзовёт из Афганистана всех американских дипломатов

Президент США Джо Байден намерен до 31 августа отозвать всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил , что хозяин Белого дома не хочет оставлять в Кабуле даже посла Росса Уилсона.

Американская дипмиссия в настоящее время работает на территории международного аэропорта, посольский комплекс США в столице Афганистана давно пустует.

Ранее стало известно, что талибы попросили Белый дом сохранить присутствие в Афганистане дипломатов после вывода из страны военных. Если переговоры по этой теме между талибами и американцами закончатся успешно, то Госдепу придётся повторно открывать посольство в Кабуле.