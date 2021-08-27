Талибы попросили Вашингтон после вывода войск оставить в Кабуле дипломатов

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) попросило Белый дом сохранить присутствие в Афганистане своих дипломатов после вывода из страны военных. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что если переговоры по этой теме между талибами и американцами закончатся успешно, то Госдепу придётся повторно открывать посольство в Кабуле.

Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов, однако окончательного распоряжения на этот счёт ещё отдано не было, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что талибы попросили ООН продолжить работу в Афганистане. Об этом заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Кабуле Рамиз Алакбаров. По его словам, миссия хочет и будет работать в Афганистане, потому что гуманитарии 18 лет работали с афганцами.