Талибы попросили Вашингтон после вывода войск оставить в Кабуле дипломатов

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) попросило Белый дом сохранить присутствие в Афганистане своих дипломатов после вывода из страны военных. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
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Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов, однако окончательного распоряжения на этот счёт ещё отдано не было, — подчеркнул собеседник издания.
Ранее стало известно, что талибы попросили ООН продолжить работу в Афганистане. Об этом заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Кабуле Рамиз Алакбаров. По его словам, миссия хочет и будет работать в Афганистане, потому что гуманитарии 18 лет работали с афганцами.