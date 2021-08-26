Талибы попросили ООН сохранить представительство в Афганистане

Спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Кабуле Рамиз Алакбаров заявил, что «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) просит ООН продолжить работу в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС.

«Талибан» просит нас остаться, они хотят, чтобы мы работали. Мы хотим и будем работать в Афганистане, потому что как гуманитарии 18 лет работали с ними. Будем продолжать работать. Мы помогаем людям, которые нуждаются в нашей помощи, — рассказал Алакбаров.

Он сообщил, что будет обсуждаться обеспечение безопасности для миссии ООН. Главное, чем сотрудники будут заниматься, — это первая гуманитарная помощь населению, у которого острая нужда. При этом Алакбаров сказал, что проблемы есть на всей территории Афганистана, нет провинций, где дела идут лучше.

Но, например, в здравоохранении ситуация стабильная, 90% учреждений работают. Хотя и остаётся высокая заболеваемость и смертность от коронавируса, к тому же в стране нет единой системы подсчёта, он ведётся через соцсети.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид оправдал экс-главу «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена по делу о терактах 11 сентября.