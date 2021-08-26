Представитель запрещенной в Российской Федерации террористической группировки «Талибан», Забиулла Муджахид оправдал экс-главу «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), Усаму бен Ладена (1957-2011) по делу о терактах 11 сентября. Слова талиба передаёт NBC.

Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был замешан, — привёл свои аргументы Муджахид.

По официальной версии глава террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), Усама бен Ладен, спланировал и подготовил террористический акт 11 сентября: 4 угнанных членами движения самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов 2001 года. Террористы-смертники направили самолеты в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом США. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, само происшествие назвали национальной трагедией, а приблизительный ущерб в денежном эквиваленте составил почти $500 млрд. Ответственность за совершённое преступление на себя взяла запрещённая в РФ группировка «Аль-Каида», главой которой на тот момент был Усама бен Ладен.

Ранее Пентагон заявил, что в Афганистане нет такого количества членов «Аль-Каиды», которое могло бы представлять угрозу безопасности США.