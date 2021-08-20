Пентагон: ИГ и «Аль-Каида» снова в Афганистане

Представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу заявил журналистам, что боевики ИГ* и «Аль-Каиды»** остаются в Афганистане.

Он уточнил, что их точное число США неизвестно, но их не очень много и они не несут глобальной опасности для США.

Мы знаем, что «Аль-Каида» присутствует в Афганистане, как и «Исламское государство». Мы не считаем, что [численность их боевиков там] непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас, — сказал он.

Кирби пошутил, что боевики предпочитают не носить с собой удостоверение личности и не регистрируются где-то как террористы, поэтому нет идеальной статистики.

Одна из журналисток на это сказала, что президент США на днях уверял американцев, что присутствия «Аль-Каиды» в Афганистане нет. Кирби подчеркнул, что Байден имел в виду, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительным, чтобы создавать угрозу для США, как 20 лет назад.

Ранее американский военный, который в составе отряда участвовал в секретной операции спецназа США по ликвидации главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, назвал президента страны Джо Байдена «катастрофой», имея в виду его провал в Афганистане по борьбе с «Талибаном»***.

* ИГ, «Исламское государство» — запрещённая в РФ террористическая организация.

** «Аль-Каида» — запрещённая в РФ террористическая организация.

*** «Талибан» — запрещённая в РФ террористическая организация.