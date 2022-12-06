Взрыв произошел на водопроводной станции в Токио Один человек погиб при взрыве на водопроводной станции в Токио

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Один человек погиб в результате взрыва, который произошел на водопроводной станции на востоке Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на информацию противопожарных служб столицы. По некоторым данным, инцидент случился на строительной площадке.

По информации телеканала, взрыв произошел около 11 часов по местному времени (05:00 мск). В противопожарные службы японской столицы поступило сообщение о происшествии на водопроводной станции в токийском районе Едогава.

В настоящее время известно об одном погибшем. Он был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Также предварительно сообщается о том, что один человек заблокирован в канализационном колодце. Подтверждение этих данных не поступало.

На месте работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются.

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