По данным AlArabiya, на территорию упали три ракеты. По словам источника журналистов, один боеприпас попал в жилой дом, в результате чего люди получили ранения.
Днём ранее две ракеты взорвались в «зелёной зоне» города. После ЧП дорогу к американскому дипломатическому представительству перекрыли.
Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.