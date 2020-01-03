https://static.news.ru/photo/8165d506-2ff4-11ea-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Сигнализирующие о взрыве сирены прозвучали в «зелёной зоне» Багдада. На этой территории находятся дипломатические представительства и правительственные здания.

Кроме того, в городе слышны громкие взрывы. Об этом сообщил журналист Associated Press Синан Салахеддин Махмуд в своём Twitter.

По данным AlArabiya, на территорию упали три ракеты. По словам источника журналистов, один боеприпас попал в жилой дом, в результате чего люди получили ранения.

Днём ранее две ракеты взорвались в «зелёной зоне» города. После ЧП дорогу к американскому дипломатическому представительству перекрыли.

Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.