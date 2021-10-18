Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад

Мощный взрыв прогремел в в городе Джелалабад на востоке Афганистана. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Отмечается, что взрыв произошёл в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживлённых улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ).

#Update : Roadside bomb exploded in Jalalabadâs 5th District on a Taliban vehicle, a medical source, speaking on condition of anonymity, said two civilians had been taken to a regional hospital. https://t.co/ZQbT9x63B4 — AÅvaka - Ø¢Ø³ÙØ§Ú©Ø§ News Agency (@AsvakaNews) October 18, 2021

Двух пострадавших доставили в больницу, им окажут медицинскую помощь. О погибших и пострадавших в рядах талибов не сообщается.

Ранее сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Погибли не менее 150 человек.

Также 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ. В результате погибли не менее 47 человек, ещё 70 получили ранения.