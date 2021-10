Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад

Отмечается, что взрыв произошёл в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживлённых улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ).

#Update : Roadside bomb exploded in Jalalabad’s 5th District on a Taliban vehicle, a medical source, speaking on condition of anonymity, said two civilians had been taken to a regional hospital. https://t.co/ZQbT9x63B4