Взрыв прогремел на западе Кабула

Мощный взрыв прогремел в западной части Кабула. Инцидент произошёл в районе Даште-Барчи, сообщает афганское агентство Aamaj News. По его данным, погибли три человека. Ответственность за случившееся никто на себя пока не взял.

Как передаёт РИА Новости, в результате взрыва погибли четыре местных жителя, ещё двое получили ранения. Выясняются все обстоятельства случившегося.

16 ноября взрыв прогремел в районе оживлённой улицы Майванд в центральной части Кабула. Причиной стало короткое замыкание в одном из магазинов, никто не пострадал.

До этого случая в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли.

Также сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).