Высланные из Праги дипломаты прилетели в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/4aa04f88-a925-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево принял рейс «Аэрофлота» Прага — Москва, на борту которого находились представители Россотрудничества, высланные из Чехии. Дипломат Игорь Рыбаков прилетел домой вместе с супругой и детьми.

Он заявил журналистам, что провокацией и неправдой является версия о доносе, который он якобы написал на и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, сообщает РИА Новости.

Сам Кончаков, покинувший чистую зону аэропорта Шереметьево отдельно от коллеги, от каких-либо комментариев оказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог Олег Бондаренко допустил, что историю с высылкой российских дипломатов из Чехии могли разыграть Соединённые Штаты. Эксперт назвал надуманным повод для депортации. По словам политолога, чешские власти не предъявили доказательств вины россиян, поэтому ситуация с попыткой одного дипломата подставить другого выглядит неправдоподобно и глупо.