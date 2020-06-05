Политолог нашёл американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

https://static.news.ru/photo/2c7ecb7c-a75b-11ea-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: czech.mid.ru

Политолог Олег Бондаренко допустил, что историю с высылкой двух российских дипломатов из Чехии могли разыграть Соединённые Штаты. Эксперт назвал надуманным повод для депортации.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что причиной стала попытка одного россиянина оклеветать второго, сообщив спецслужбам о намерении коллеги ввезти в страну яд рицин. В итоге Чехия решила депортировать обоих.

Сейчас президентом Чехии является Милош Земан, который в общем симпатичен России. Однако сама страна очень сильно зависит от США. Нельзя исключать, что вся эта история разыгрывается с подачи Вашингтона, — заявил Бондаренко в комментарии «МК».

По словам политолога, чешские власти не предъявили доказательств вины россиян, поэтому ситуация с попыткой одного дипломата подставить другого выглядит неправдоподобно и глупо.

Как писал NEWS.ru, российский МИД назвал высылку сотрудников Российского центра культуры «непорядочным и недостойным» шагом чешской стороны. Дипведомство пообещало ответить на, как там считают, провокацию.