Политолог нашёл американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

Политолог Олег Бондаренко допустил, что историю с высылкой двух российских дипломатов из Чехии могли разыграть Соединённые Штаты. Эксперт назвал надуманным повод для депортации.
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что причиной стала попытка одного россиянина оклеветать второго, сообщив спецслужбам о намерении коллеги ввезти в страну яд рицин. В итоге Чехия решила депортировать обоих.
Сейчас президентом Чехии является Милош Земан, который в общем симпатичен России. Однако сама страна очень сильно зависит от США. Нельзя исключать, что вся эта история разыгрывается с подачи Вашингтона, — заявил Бондаренко в комментарии «МК».
По словам политолога, чешские власти не предъявили доказательств вины россиян, поэтому ситуация с попыткой одного дипломата подставить другого выглядит неправдоподобно и глупо.
Как писал NEWS.ru, российский МИД назвал высылку сотрудников Российского центра культуры «непорядочным и недостойным» шагом чешской стороны. Дипведомство пообещало ответить на, как там считают, провокацию.