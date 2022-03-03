«Выполнять ультиматумы не будем»: Кулеба о переговорах

Украина анализирует результаты прошедшей накануне встречи с российской делегацией. Киев будет готов к новой встрече в случае её необходимости, но не поедет на переговоры, если Москва будет ставить «ультиматумы», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 28 февраля в Гомеле прошли переговоры российской и украинской делегаций по возможному урегулированию ситуации на Украине.

Мы определимся со своей позицией и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече <…>. Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем, — отметил он.

Накануне переговоров делегаций России и Украины, прошедших 28 февраля, Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир. Он добавил, что о «капитуляции» Киева речи не идёт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что разговор между Пyтиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не планируется. При этом Кремль признаёт его президентом Украины. Переговоры российской и украинской дeлегаций в Гомельcкой области Белоруссии прошли 28 февраля и длились около пяти часов. Роcсийскую делегацию возглавил Мeдинcкий.