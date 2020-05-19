Выбросы углекислого газа сократились на 17% во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e2fe1d2c-9a03-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press

Объём выбросов углекислого газа (CO 2 ) в атмосферу Земли снизился на 17% в апреле, который большинство стран прожили в режиме карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По информации исследователей Global Carbon Project, объём вредных выбросов в Соединённых Штатах сократился на 17%, в Европе — на 27%. Китай показал лучший результат в феврале, когда на пике действия ограничительных мер выбросы CO 2 снизились на четверть.

Уровень выбросов за этот год будет ниже на 4–7%. Этот показатель зависит от того, как долго будут действовать ограничительные меры, — передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование.

Как писал NEWS.ru, в мае Росприроднадзор сообщил о значительном улучшении качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите — городах России с наибольшими экологическими проблемами.