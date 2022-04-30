Sabah: ВВС Турции отказались от учений НАТО в Греции

ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО «Tiger Meet» в Греции из-за разногласий с Афинами, сообщает турецкая газета Sabah. Издание пишет, что такое решение было принято Турцией из-за того, что Греция манипулировала учениями преследуя собственные интересы.

Турецкие истребители F-16 Fighting Falcon должны были принять участие в учениях НАТО с 9 по 22 мая в Греции. Также сообщалось, что главный штаб авиации Греции аннулировал приглашение Турции на учения из-за непрерывных нарушений турецкими боевыми самолётами греческих границ и пролёта над греческими островами.

Было решено не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами. Стало известно, что принятое решение о неучастии турецких ВВС в учениях было направлено властям Греции, — говорится в сообщении.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна пытается удержать своих союзников по НАТО от вхождения в Чёрное море, так как это может быть воспринято как провокация и только повысит напряжение. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что у Турции есть план по поддержанию стабильности в регионе и она продолжит ему следовать.