Вулкан на острове Пальма прекратил извержение спустя три месяца

Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение, которое длилось около трёх месяцев. Об этом сообщил в субботу, 25 декабря, глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Извержение завершилось, — отметил Перес.

Видимая вулканическая активность приостановилась ещё 13 декабря днём, однако специалисты не торопились делать официальное заявление, так как им нужно было время, чтобы убедиться, что извержение не повторится.

Перес добавил, что извержение вулкана, которое началось 19 сентября 2021 года, нанесло колоссальный ущерб инфраструктуре острова и несмотря на завершившуюся вулканическую активность, уровень опасности на острове остаётся красным.

За прошедшие три месяца, пока вулкан был активен, лавой было уничтожено более 1600 строений, большинство из которых — жилые дома. Также за это время лава окутала порядка 1,2 тысячи гектаров, более 7 тысяч человек были эвакуированы и пострадали 74 километра дорог.

Ранее в декабре произошло извержение вулкана Семеру, находящегося в восточной части индонезийского острова Ява. В результате извержения погибло по меньшей мере 13 человек, в то время как более 100 получили различные травмы и были эвакуированы около 900 местных жителей.