Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 13

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Количество жертв извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява достигло 13 человек, сообщает Reuters. Более 100 получили травмы, эвакуированы в общей сложности 900 местных жителей. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 км. Это представляет серьёзную опасность для двигателей самолётов, совершающих перелёт над островом.

Накануне сообщалось об одном погибшем.

Сегодня были обнаружены тела ещё 12 человек, — сообщил глава правительства округа Лумаджанга Инда Ампервати.

Поисковая операция продолжается. По свидетельствам очевидцев, система раннего оповещения не сработала, поэтому многие не успели покинуть свои дома, которые в итоге оказались полностью засыпаны песком, грязью, пеплом.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в январе.

Ранее на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Правительство Испании объявило эту территорию зоной стихийного бедствия.