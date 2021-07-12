Остров Пальма признали зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана

Правительство Испании объявило остров Пальма в Атлантическом океане, где происходит извержение вулкана, зоной стихийного бедствия. Подобные меры позволят выделить финансовую помощь, направленную на преодоление последствий удара стихии. Об этом сообщила официальный представитель кабинета министров Испании Исабель Родригес, слова которой приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что Совет министров
На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. В настоящее время эвакуированы около шести тысяч жителей острова, уничтожено почти 600 зданий. Лава находится примерно в 800–1000 метрах от океана в районе Тасакорте.