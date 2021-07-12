Остров Пальма признали зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана

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Студент, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после проведения экспертизы был помещён в психиатрическую клинику. Молодой человек был задержан за «насилие в отношении лица, наделённого государственной властью». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Психиатрическая экспертиза была проведена по запросу прокуратуры Лиона. Выяснилось, что 19-летнему студенту необходима принудительная госпитализация. Ранее Макрон прибыл в Лион на встречу с местными жителями. В него было брошено сваренное...