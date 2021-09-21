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Тают, как масло: извержение вулкана на Канарских островах
Мир

Тают, как масло: извержение вулкана на Канарских островах

14:38, 21 сентября 2021
Фото: Kike RincÃ³N/Global Look Press
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На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Его активность не затихает уже несколько суток. Усилиями Минобороны Испании жертв удалось избежать, но ситуация критическая: на острове объявлена массовая эвакуация. Пяти тысячам испанцев пришлось экстренно покинуть свои дома, которые постепенно съедает лава. Как выглядят современные Помпеи — смотрите в галерее NEWS.ru.

19 сентября 2021 г., показывает извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах

La Moncloa/Global Look Press

Эль-Пасо, Ла-Пальма, Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, (Испания), извержение вулкана

Europa Press/Global Look Press

Испания, Ла-Пальма: извержение вулкана разрушило множество домов

Arturo Jimenez/Global Look Press

Ла-Пальма: женщина хватается за голову во время эвакуации региона Таканда после извержения вулкана

Arturo Jimenez/Global Look Press

Как минимум 15 домов пострадали от извержения рано утром

Europa Press/Global Look Press

Испания: аэрофотоснимок лавы из вулкана 20 сентября 2021 года на Ла-Пальма, Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова

Europa Press/Global Look Press

Канарские острова (Испания), извержение вулкана

Europa Press/Global Look Press

Испания: дом разрушен лавой из вулкана в районе Кабеса-де-Вака

Kike RincÃ³N/Global Look Press

Извержение вулкана извергает лаву и пирокласты в районе Лос-Льяноса

Kike RincÃ³N/Global Look Press

Испания: волна лавы разрушила около 100 домов на испанских Канарских островах

Kike Rincon/Global Look Press

Лава из вулкана пересекает дорогу в районе Лос-Льянос

Kike RincÃ³N/Global Look Press

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