Тают, как масло: извержение вулкана на Канарских островах

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Его активность не затихает уже несколько суток. Усилиями Минобороны Испании жертв удалось избежать, но ситуация критическая: на острове объявлена массовая эвакуация. Пяти тысячам испанцев пришлось экстренно покинуть свои дома, которые постепенно съедает лава. Как выглядят современные Помпеи — смотрите в галерее NEWS.ru.
19 сентября 2021 г., показывает извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах
La Moncloa/Global Look Press
Эль-Пасо, Ла-Пальма, Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, (Испания), извержение вулкана
Europa Press/Global Look Press
Испания, Ла-Пальма: извержение вулкана разрушило множество домов
Arturo Jimenez/Global Look Press
Ла-Пальма: женщина хватается за голову во время эвакуации региона Таканда после извержения вулкана
Arturo Jimenez/Global Look Press
Как минимум 15 домов пострадали от извержения рано утром
Europa Press/Global Look Press
Испания: аэрофотоснимок лавы из вулкана 20 сентября 2021 года на Ла-Пальма, Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова
Europa Press/Global Look Press
Канарские острова (Испания), извержение вулкана
Europa Press/Global Look Press
Испания: дом разрушен лавой из вулкана в районе Кабеса-де-Вака
Kike RincÃ³N/Global Look Press
Извержение вулкана извергает лаву и пирокласты в районе Лос-Льяноса
Kike RincÃ³N/Global Look Press
Испания: волна лавы разрушила около 100 домов на испанских Канарских островах
Kike Rincon/Global Look Press
Лава из вулкана пересекает дорогу в районе Лос-Льянос
Kike RincÃ³N/Global Look Press