Тают, как масло: извержение вулкана на Канарских островах

Двадцать лет назад 19 человек, подготовленных Аль-Каидой (запрещена в РФ), провели скоординированную террористическую атаку на Соединённые Штаты Америки. 11 сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолёта и направили их на самые знаменитые достопримечательности США. Два лайнера врезались в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвёртый самолёт не достиг своей цели и упал недалеко от Питтсбурга. За один день в результате теракта погибли граждане 77 стран мира. Из почти трёх тысяч жертв (2977) более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 — в захваченных самолётах. Более шести тысяч человек получили ранения.

Трагедия вызвала ряд последствий в мире. Уже через месяц правительство США собрало коалицию международных сил для свержения талибов в Афганистане. Страны мира объединились для борьбы с главным на тот момент...