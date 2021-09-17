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Извержение вулкана началось на Канарских островах

18:12, 19 сентября 2021
Извержение вулкана началось на Канарских островах Фото: pixabay.com
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На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана, сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN). Уровень угрозы повышен с жёлтого до оранжевого. Региональные дороги перекрыты. 

Извержение только что началось на Пальме,сообщают в институте. 

В течение недели в этом районе фиксировалась возросшая сейсмическая активность. В Минобороны Испании заявили, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Порядка 40 человек, а также домашний скот были перевезены в безопасное место.

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