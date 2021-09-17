Извержение вулкана началось на Канарских островах

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Идея Украины заминировать Чёрное море для уничтожения ВМФ России сомнительна, так как ответная реакция Москвы может быть чревата для Киева крайне печальными последствиями. Об этом сообщил журналист китайского информационного портала Sohu. Так он прокомментировал идею директора НПК «Кливер» Оксаны Врублевской, которая предложила Киеву использовать мины для «массового уничтожения» российских кораблей в акватории Чёрного моря.

Сравнивая военный потенциал России и Украины, журналист отметил, что между ними «огромная разница». По словам автора, противостояние двух стран не ограничится одним лишь Чёрным морем, иначе зачем Украине стремиться в...