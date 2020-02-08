https://static.news.ru/photo/e63ea94e-4a5c-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Han/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом «Лэйшеньшань» открыли в пригороде Ухани Цзянся.

Его площадь, большая часть которой выделена для пациентов, составила 79 тысяч квадратных метров. Также на его территории построили 10 зданий, предназначенных для персонала.

В госпитале сделали 264 комнаты для медиков, в каждой из которых будут жить по шесть человек.

Пациентам отвели 1500 койко-мест. Каждая палата рассчитана на двух больных.

Как ранее писал NEWS.ru, медики в Республике Корея выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране возросло до 23 человек.