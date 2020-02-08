Второй госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом «Лэйшеньшань» открыли в пригороде Ухани Цзянся.
Его площадь, большая часть которой выделена для пациентов, составила 79 тысяч квадратных метров. Также на его территории построили 10 зданий, предназначенных для персонала.
В госпитале сделали 264 комнаты для медиков, в каждой из которых будут жить по шесть человек.
Пациентам отвели 1500 койко-мест. Каждая палата рассчитана на двух больных.
Как ранее писал NEWS.ru, медики в Республике Корея выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране возросло до 23 человек.
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