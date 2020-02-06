https://static.news.ru/photo/54face48-48a1-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Медики в Республике Корея выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране возросло до 23 человек.

В трёх случаях из четырёх новых речь идёт о передаче вируса от человека к человеку. Четвёртая пациентка — гражданка Китая — прибыла в Южную Корею 23 января, сообщает Yonhap со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Агентство отмечает, что из госпиталей выписаны два пациента, полностью оправившиеся после заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что 42-летняя кореянка заразилась коронавирусом во время отдыха в Таиланде. По возвращении на родину женщину начало знобить, анализы для проверки на вирусную инфекцию дали положительный результат.