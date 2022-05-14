«Вторая „Азовсталь“»: Кадыров об освобождении завода «Заря» в Рубежном Кадыров: взятие завода «Заря» в Рубежном не потребовало больших усилий

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взятие химического завода «Заря» в Рубежном не потребовало больших усилий, несмотря на то, что предприятие не раз сравнивали с металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе по уровню защиты. По его словам, сравнение с «Азовсталью» противнику не помогло и в итоге российским и луганским военным необходимо было только зачистить территорию.

От стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс. И единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наемников, нациков и бандеровцев, — написал он.

Он отметил, что совместно с украинскими военными на заводе были наёмники из США и Польши. Также Кадыров посетовал на то, что для Киева обилие жертв якобы является очередным «поводом для попила помощи» от Запада и Европы.

11 мая стало известно об освобождении «Зари» и населённых пунктов Южный и Воеводовка. Кадыров также сообщил о том, что под полный контроль российских военных перешли посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.