ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях Харькова и ДНР Минобороны России: ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях Харькова и ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, а также в населённом пункте Угроеды. Он добавил, что врачи и пациенты этих учреждений находятся фактически в плену у украинских боевиков. На территории больниц размещены артиллерия и реактивные системы залпового огня.

В Харькове в корпусах медучреждений военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности, — рассказал Мизинцев.

Военный отметил, что в списках также числится детская городская поликлиника № 23. Он призвал международные организации оказать давление на Киев, чтобы не допустить дальнейшее использование объектов медицинской инфраструктуры.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до полной отмены санкций против России. Чеченский лидер призвал коллективный Запад извиниться перед Москвой. По его словам, противостояние приносит удовольствие, чеченские бойцы за этим едут на Украину. Кадыров пообещал показать «настоящую спецоперацию» на Украине. Он опроверг информацию о том, что ВСУ атакуют север Донецка и «успешно вытесняют наших».