ВС России нанесли контрудар по подразделениям ВСУ и лишили их позиций в ЛНР Марочко: ВСУ лишились своих позиций при попытке прорвать оборону ВС России в зоне СВО

Фото: МО РФ

Украинские военные потеряли контроль над своими позициями при попытке прорвать оборону ВС РФ на Луганском направлении в зоне СВО, рассказал в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские войска успешно контратаковали не только на Луганском, но также и на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Все атаки со стороны ВСУ были успешно отражены, добавил эксперт.

На Луганском тактическом направлении противник продолжает действия наступательного характера. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях вооруженные формирования Украины не прекращают действия наступательного характера, пытаясь прорвать нашу линию обороны. Украинские войска не достигли желаемого результата, а наоборот потеряли контроль над своими позициями, — сказал Марочко.

Накануне «ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что утром в Луганске прогремело несколько взрывов. Очевидцы отметили, что над городом поднялся черный дым. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), удар по промзоне Луганска был нанесен ракетами Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты промаркированной ракеты.