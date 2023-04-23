ВСУ готовят удар к великому празднику

Фото: Министерства обороны Украины

Как стало известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг не зря срочно посетил на днях Киев. Вероятнее всего, что под публичные рассуждения о готовности всех стран НАТО принять Украину в свою семью, он передал строгий приказ «вашингтонского обкома» начать наконец наступление 7–9 мая.

Понятно, что в последнее время фигурировало столько потенциальных дат начала того самого «наступа» ВСУ, без которого, дескать, западные инвестиции в «украинское мясо» иссякнут, что трудно поверить в реальность хоть какой-то цифры.

Однако на этот раз многочисленные косвенные данные скорее свидетельствуют в пользу последнего названного срока. Во-первых, в Киеве надеются на традиционную межпраздничную расслабленность России. Когда война войной, а отдых по расписанию. Сейчас явно в Москве многим не до малейшего расслабления, но ставка все равно, видимо, делается на общую дачно-шашлычную атмосферу весны и тепла.

Но главное, что прекращаются зачастившие в последние недели дожди, превратившие степь в непроходимое для тяжелой военной техники болото. Укронацики даже обвиняли Россию в том, что она применяет климатическое оружие, провоцируя непрекращающиеся ливни. Но степь начинает высыхать и к тому самому сроку, намеченному и озвученному Столтенбергом, подсохнет и станет совсем проходимой. Препятствий для массированной атаки бронетехники не будет.

Появилась информация и о том, что в украинских госпиталях срочно освобождают койки, выписывают легкораненых. Понятно, что в случае массированного наступления десятков тысяч солдат потери будут неимоверные. А потому и военная медицина Украины приводится в состояние полной готовности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О концентрации больших воинских контингентов в районе Запорожья, постоянных попытках укровояк то там, то тут вести разведку боем, бросая вперед небольшие подвижные группы, выискивающие слабости в нашей обороне, написано уже много и подробно. И такие свидетельства сейчас дополняются. Пожалуй, никого с нашей стороны не ввели в заблуждение постоянные стоны и жалобы о недостаточной укомплектованности украинских вооруженных сил, нехватке опытных офицеров и техники. Все киевские жалобы давно воспринимаются российскими военными аналитиками как дезинформация и приемы особой психологической борьбы.

Наконец, мы уже анализировали возможные последствия начала массовых натовских военных учений Defender, в которых принимают участие десятки тысяч военных их натовских и поддерживающих альянс стран. В Европу переброшено дополнительно семь тысяч единиц различной бронетехники, которая может быть доставлена и на Украину. Не говоря уже о риске прямого вмешательства натовских сил под личиной незваного «миротворчества».

А тут еще министр обороны Германии допускает право украинских сил вести боевые действия на территории российских областей, если такие действия позволят нарушить военную логистику российской армии. А уж обещанная нам коллективным Западом торговая блокада, которая может совпасть с тем самым украинским наступлением, и вовсе выглядит casus belli.

Конечно, при желании можно и якобы отданный Зеленским приказ держаться «украинскому мясу» в Артемовске-Бахмуте до 9 мая истолковать как желание не подорвать моральное состояние сил, готовящих наступление.

Словом, напряжение растет. Ожидания тревожны, но цели и задачи с нашей стороны ясны.