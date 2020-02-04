https://static.news.ru/photo/05f2d8b4-471a-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый порядок провоза наличных средств через границу начал действовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), он касается физических лиц.

Теперь перевозимые деньги придётся не только декларировать, если их сумма превышает $100 тыс., но и подтверждать их происхождение, передаёт РИА Новости.

В ФТС подчеркнули, что это требование распространяется и на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Чтобы подтвердить происхождение денег и доказать их «чистоту», таможенникам придётся предъявить бумаги из банка о совершении конверсионных операций, документы о снятии денег со счёта, получении кредита, либо документы, подтверждающие совершение дарения или получения наследства.

Изменить правила провоза наличных через границу Евразийская экономическая комиссия решила в августе 2019 года. Новый порядок, по мнению стран — членов ЕАЭС, поможет остановить перемещение денег, которые могут быть использованы для финансирования террористических организаций. Это также должно осложнить жизнь злоумышленникам, которые таким образом легализируют преступные доходы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по ЕАЭС сосредоточиться на ликвидации торговых барьеров внутри организации.