Всемирный конгресс вакцин назвал Moderna лучшим препаратом от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e9bcfa42-adf4-11eb-887e-96000091f725_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США признана лучшей вакциной от коронавируса на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин, сообщает РИА Новости.

В рейтинге, составленном по неназванным параметрам, вакцина Moderna обошла известные и малоизвестные препараты «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech.

Лицензированный для экстренного применения в США и некоторых других странах препарат компании Moderna также назван «лучшей новой технологией/платформой вакцины». В этой номинации с ней соперничали разработки BioNtech, Novavax, Inovio, Janssen, Medicago, Vaccitech и GeneOne Life Science.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала американскую вакцину Moderna от COVID для использования при чрезвычайных ситуациях. Препарат, основанный на технологии м-РНК, рекомендовали применять к людям старше 18 лет​​. По оценке специалистов ВОЗ, он имеет эффективность 94,1%.