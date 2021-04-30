ВОЗ рекомендовала Moderna для экстренной вакцинации

https://static.news.ru/photo/d058775a-a9f5-11eb-a705-96000091f725_660.jpg Вакцина Moderna Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала американскую вакцину Moderna от COVID для использования при чрезвычайных ситуациях.

Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало эту вакцину пятой, одобренной ВОЗ, — цитирует РИА Новости заявление организации​.

Препарат, основанный на технологии на м-РНК, рекомендовали применять к людям старше 18 лет​​. По оценке специалистов ВОЗ, он имеет эффективность 94,1% и может храниться при температуре от −25 до −15 градусов. Тем не менее в течение месяца вакцину можно хранить при 2–8 градусах.

Ранее американские учёные забили тревогу — по результатам нового исследования вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига.

Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях. Такую же технологию использует и Moderna, писал NEWS.ru.