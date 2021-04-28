Вакцину Pfizer обвинили в провоцировании Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/55f3bb5e-a87f-11eb-85ee-96000091f725_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях.

По данным исследователей, эта технология навсегда изменяет человеческую ДНК. Якобы генетически модифицированный белок, который используется в препарате, интегрируется в геном пациента, и обратного пути уже нет. Об этом сообщил медицинский журнал Microbiology & Infectious Diseases.

При этом выводы учёных о том, что мРНК необратимо меняет ДНК человека, подтвердили в Национальной медицинской библиотеке США. В Америке уже одобрили препарат и привили им миллионы человек. Это произошло по экстренному указанию властей страны и без изучения долгосрочных последствий применения вакцины.

В беседе с «360» врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил , что в провоцировании вакциной Pfizer болезни Альцгеймера он сомневается, потому что это заболевание прионовое, то есть оно не провоцируется ДНК, РНК, тем более мРНК.

Что касается неврологических заболеваний, вполне это может быть, потому что матричная вакцина вообще впервые применяется у человека, <...> поэтому у нас опыта применения вот этих вакцин нет, — отметил доктор.

Касательно изменений ДНК, всё зависит от того, какого типа эти изменения, отметил врач. Если меняется ДНК соматических клеток, то это не страшно, потому что «это по жизни меняется». Но если речь идёт об изменении ДНК стволовых клеток, например, то ситуация становится опасной, потому что это может привести к росту онкологических заболеваний.

Ранее NEWS.ru писал, что с 5 марта в Японии произошло восемь случаев анафилаксии после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 20 до 59 лет. Приступ происходил в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации.