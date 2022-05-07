ВС России и силы ЛНР взяли под контроль администрацию города Попасная

Фото Александр Река/ТАСС

Российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию Попасной на Украине. Бои в городе продолжаются более двух месяцев, сообщил в своём Telegram-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил, — написал он.

Дипломат добавил, что ВСУ постепенно выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращён город. Он также отметил, что упорные бои продолжаются в треугольнике Северодонецк — Лисичанск — Рубежное. По его словам, ВКС России разносит укрепления и позиции украинских боевиков.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинило ВСУ в обстреле территории республики 50 тяжёлыми минами и снарядами. В результате один человек погиб и ещё двое пострадали в населённом пункте Стаханов, один человек стал жертвой обстрела в Первомайске.