В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории 50 тяжёлыми снарядами

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинило ВСУ в обстреле территории республики 50 тяжёлыми минами и снарядами за минувшие сутки. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале органа. Уточняется, что в результате пяти обстрелов погибли двое человек, ещё двое получили ранения, также пострадали пять жилых домов.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по населённым пунктам Первомайск, Калиново, Стаханов с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (четыре снаряда), БМ-21 «Град» (20 снарядов), артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (15 снарядов), минометов калибра 120 мм (15 мин), — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, в результате обстрелов один человек погиб и двое пострадали в населённом пункте Стаханов, также повреждения получили три дома. Ещё один мирный житель погиб в Первомайске, два дома также повреждены.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль промзоны Рубежного, которую, по словам офицера Антона Микужиса, украинские силовики превратили в сплошной укрепрайон. Он также отметил, что наступление милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики могли передвигаться в полный рост.