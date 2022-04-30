Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону в Рубежном

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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис заявил, что военные республики взяли под контроль промзону Рубежного, превращённую украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. Отмечается, что наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами. Участники штурма рассказали, что боевики передвигались по этим туннелям в полный рост, пишет РИА Новости.

Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон, — рассказал Микужис.

В пресс-службе также рассказали, что наличие подземных коммуникаций стало причиной отступления ВСУ из жилой застройки в промзону.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские зенитчики с помощью ЗРК «Бук-М3» обеспечивают воздушное прикрытие в ходе спецоперации на Украине. Представители военного ведомства отметили, что военнослужащие обнаруживают, берут на сопровождение и уничтожают воздушные объекты противника. Командир зенитной ракетной батареи Антон рассказал, что возможности радиолокационной станции, которая входит в состав комплекса, позволяют обнаруживать и сопровождать малозаметные объекты, а также уничтожать их на безопасном расстоянии от позиций собственных войск.