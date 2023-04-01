ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал ТАСС, что российские военнослужащие в ходе контратаки подорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на Купянском направлении. Он отметил, что ВС РФ уничтожили 15 бойцов противника. По его словам, украинские военные попытались провести разведку боем с двух направлений.

Противник одновременно с двух направлений предпринял попытку проведения разведки боем силами 14-й отдельной механизированной бригады. В результате контратаки наших войск противник понес потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции, — сказал Зыбинский.

Он также заявил, что артиллерия группировки «Запад» уничтожила два минометных расчета противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные уничтожили в Херсонской области 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства. Установка была подбита в районе населенного пункта Тягинка и уничтожена вместе с личным составом расчета.

24 марта Минобороны России сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.