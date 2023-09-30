ВС РФ повредили 37 военных предприятий Украины: что это значит для Киева

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов в стране повреждены 37 предприятий оборонной промышленности. Что об этом нужно знать?

Что сказал Шмыгаль о восстановлении предприятий

По словам украинского премьера, оборонные предприятия, специализирующиеся на производстве вооружений и военной техники, каждый месяц увеличивают свои объемы.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — заявил Шмыгаль.

В проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз — до 55,8 млрд гривен, рассказал политик.

Также он сообщил, что Киев сотрудничает с партнерами для восстановления полученной от стран Запада техники.

«Кроме того, прорабатывается создание на Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров», — подчеркнул украинский премьер.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Какой завод построят на Украине через полтора года

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что через полтора года на территории Украины появится завод по производству турецких беспилотников.

По его словам, в страну было инвестировано порядка $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, будут направлены на содержание сервисного центра и главного офиса компании.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что если такой завод будет построен, то ВС РФ сразу же нанесут по нему ракетный удар.

«Если бы производство уже запустили в цехах, думаю, мы бы нанесли удар. Мы не дадим, конечно, выпускать Bayraktar. Как только они начнут выпускать, мы нанесем удар», — пояснил эксперт.

По каким целям ВС РФ нанесли удары 30 сентября

По данным украинских СМИ, днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 08:50. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в районе города Южное в Одесской области. Был зафиксирован один прилет. Над Одесской областью были уничтожены шесть дронов-камикадзе.

«Сильный взрыв был в районе Южного. Есть, предварительно, прилет, очень было громко. Было слышно работу ПВО. Укрытие не покидать, могут повторить!» — говорилось в публикация СМИ.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об обстрелах, произошедших в ночь на 30 сентября. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 30 сентября режим воздушной тревоги действовал в ряде областей, включая Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Хмельницкую и Черкасскую.

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