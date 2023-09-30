В Госдуме заступились за спевшую на украинском языке Ани Лорак Депутат Шолохов: глупо считать, что Лорак оскорбила россиян песней на украинском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Исполнение артисткой Ани Лорак песни на украинском языке глупо считать поступком, оскорбляющим россиян, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он отметил, что произведения на украинском языке являются «частью нашей общей русской, славянской культуры».

Звучание украинской песни в нашей стране — многонациональной стране, где украинцы составляют существенную часть населения — глупо считать оскорблением. Это перебор бдительности. Украинские песни являются частью нашей общей русской, славянской культуры. Они удивительные, невероятно красивые, я имею ввиду народные украинские песни, их все любят, все поют и слава богу, — подчеркнул Шолохов.

По его словам, «не нужно уподобляться режиму, который запрещает все русское на Украине».

Следующий шаг — запрещать Булгакова и Гоголя? Я думаю, это бессмысленный путь, однозначно вредный. Кроме обеднения такое отношение к чужой культуре ничего не дает, — подытожил Шолохов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала фрагмент выступления Ани Лорак на одном, судя по всему, из недавних концертов, где певица исполняет песню на украинском языке. По мнению Мизулиной, киевские власти попытались «подпортить нам праздник (годовщину вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. — NEWS.ru), прислав с концертом в столицу» Лорак.

Ранее Лорак в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) заявила, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Она сообщила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. Артистка добавила, что в последнее время она ужасается количеству лживой информации о себе.