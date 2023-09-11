Ани Лорак рассказала о поддержке Украины Ани Лорак заявила о поддержке детей-сирот с Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявила, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Она сообщила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. Лорак добавила, что в последнее время она «ужасается» количеству лживой информации о себе.

По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам с Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик, — сообщила Лорак.

Артистка также выразила надежду на то, что любовь и музыка помогут объединить людей во всем мире. Певица посоветовала журналистам перестать манипулировать ее именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах.

Спасибо моим поклонникам, которые всегда чувствуют меня сердцем и душой. Я люблю вас, — добавила артистка.

Ранее стало известно, что Лорак станет членом жюри в российском телешоу «Ты супер!». Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что не видит принципиальных противоречий в участии украинской певицы в проекте. По его словам, делить людей по национальному признаку не стоит. Депутат добавил, что если слухи о спонсировании Ани Лорак ВСУ окажутся правдой, то это дело правоохранительных органов.

До этого Виталий Бородин призвал отменить выступление Ани Лорак в Москве. Он сообщил, что украинская исполнительница в социальных сетях объявила сбор средств, которые могут пойти на поддержку ВСУ. Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с поклонниками. Когда ее концерты в российских городах стали отменять, певица в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой.