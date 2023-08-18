В Госдуме оценили участие украинской певицы Ани Лорак в шоу «Ты супер!» Депутат ГД Шолохов не увидел противоречий в участии Ани Лорак в российском шоу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что не видит принципиальных противоречий в участии украинской певицы Ани Лорак в российском шоу «Ты супер!». По его словам, делить людей по национальному признаку не стоит.

Мы судим о людях не по национальности, а по делам и их отношению. Россия тем и отличается, что она с ненавистью относится не к украинцам, а к бандеровцам и нацистам, которые, к сожалению, стали серьезной составляющей украинской истории. Но делить людей по национальному признаку не стоит, — заявил Шолохов.

Депутат добавил, что если слухи о спонсировании Ани Лорак ВСУ окажутся правдой, то это дело правоохранительных органов.

Если человек осуществляет поддержку ВСУ, то это приравнивается к поддержке террористической деятельности, и соответственно ведет к уголовной ответственности. К ее творческой деятельности это уже не имеет никакого отношения, — резюмировал он.

Ранее украинский исполнитель Monatik (Дмитрий Монатик) назвал Лорак предательницей из-за ее молчания по поводу СВО на Украине. Артист предположил, что на певицу влияет окружение, которое запрещает ей открыто выражать свою позицию. Исполнитель заявил, что он верит в доброту Лорак, но считает, что украинцы никогда не забудут ее поступка.