На Украине строят завод с дронами Bayraktar: где стоит, почему не уничтожен

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Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что строительство завода по производству турецких беспилотников на Украине завершится через полтора года. Что об этом нужно знать?

Что сказал Халук Байрактар в Киеве

Глава турецкой компании в ходе форума военной индустрии в украинской столице сообщил, что строительство предприятия уже идет. Планируется, что на нем будут работать не менее 300 человек. Однако он признал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

Также Байрактар подчеркнул, что на Украину было инвестировано порядка $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, будут направлены на содержание сервисного центра и главного офиса компании в стране.

Что известно о строительстве завода по производству дронов

8 августа 2022 года украинский посол в Турции Василий Боднар впервые рассказал, что на Украине будет построен завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Он добавил, что компания Baykar уже учредила украинскую дочернюю структуру, приобрела земельный участок под строительство завода и разработала его проект.

«Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило в парламент на ратификацию соглашение о строительстве самого завода», — сказал Боднар.

30 апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar, которые были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

«Отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники Teknofest 2023. Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК. Есть значимый результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских предприятий. Детали, ясное дело, не разглашаются, но контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — рассказал он.

10 июля Александр Камышин заявил, что началось строительство завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar. Министр отметил, что раньше вокруг идеи создания этого завода были споры, однако сейчас он «начал строиться на деле, а не только в меморандумах».

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы», — подчеркнул Камышин.

Где может находиться завод по производству турецких БПЛА

Украинские СМИ сообщали, что строительство завода по производству турецких беспилотников планируется начать в Киевской области, но никаких официальных заявлений от компании Baykar сделано не было.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru предположил, что завод могли разместить на западе Украины.

«Еще после первого Майдана, который был в конце 2004 — начале 2005 года, многое переносилось в Галицию (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области Украины. — NEWS.ru): секретные объекты, банковские серверы и так далее», — объяснил эксперт.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, сейчас идут только проектные работы по строительству завода и подписываются соглашения, а заявления главы турецкой компании — «это бизнес-ход».

«Если бы производство уже запустили в цехах, думаю, мы бы нанесли удар. Мы не дадим, конечно, выпускать Bayraktar. Как только они начнут выпускать, мы нанесем удар», — резюмировал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

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