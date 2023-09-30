ФРГ призвала ВСУ ударить по РФ ракетами Taurus: какие города в опасности

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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Украине для ударов по территории РФ. Опасно ли данное вооружение для российских городов?

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По словам Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ракеты Taurus позволят Киеву существенно нарушить снабжение российских войск.

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — заявила депутат.

Также она считает, что удары, которые будут нанесены по территории России немецкими ракетами, являются легитимными.

«Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии. Совершенно независимо от того, где произведено орудие, и кто его поставляет», — добавила Штрак-Циммерман.

По ее мнению, международное право сейчас не разрешает отправить на Украину немецких военных и целенаправленно наносить удары по мирным жителям.

Опасны ли немецкие Taurus для российских городов

По словам заведующего сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохора Тебина, крылатые ракеты Taurus действительно могут представлять угрозу для российской армии, но радикально не помогут ВСУ в зоне спецоперации.

«Мы наблюдаем дальнейшую последовательную политику западных стран по накачке Киева все более совершенными и технологически сложными видами оружия. Несомненно, оно представляет высокую опасность и угрозу для российской инфраструктуры и вооруженных сил, но в то же время неспособно стать „серебряной пулей“ и радикально поменять баланс сил в конфликте», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что если ВСУ получат данное вооружение, то попытаются атаковать Адлер, Новороссийск, Калужскую область или Подмосковье, но российские системы ПВО способны обнаружить и уничтожить немецкие ракеты.

«Taurus — авиационная ракета, поэтому предстоит наносить удары по аэродромам. К сожалению, у ВСУ остались советские самолеты, плюс они могут получить F-16. Taurus сбиваемы, как и украинские самолеты. Их могут сбить С-300, С-400, семейство «Бук», на подлете могут сбить и «Панцири». И, конечно, наша авиация, способная сбить самолеты-носители и наносить удары по аэродромам, — подчеркнул Дандыкин.

Фото: МО РФ

Какие украинские самолеты способны нести немецкие ракеты Taurus

Василий Дандыкин считает, что крылатые ракеты Taurus подойдут для вооружения украинских бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-27, а также для американских F-16.

«Что у Киева осталось? Советские Су-24 и тяжелые истребители Су-27. Taurus — тяжелее Storm Shadow, они прямоугольные, как кирпичи, идут низко, серьезное оружие. Плюс, если Украина получит F-16, ВСУ установят Taurus и на них. В теории можно попробовать установить на шведские Gripen, если Украина их тоже получит, но вряд ли», — пояснил он в комментарии NEWS.ru.

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