Киев признал бесполезность ATACMS: новости СВО на утро 28 сентября

Фото: sill-www.army.mil/Public domain/Wikimedia Commons

Ожидаемые Украиной поставки дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не помогут в борьбе против РФ и не компенсируют разницу в количестве российского вооружения, сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он отметил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.

Несколько взрывов прогремело в Николаевской и Одесской областях. Местные власти объяснили звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны. Согласно данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Запад устраивает поражение Украины, так как это принесет больше дохода ее кураторам, заявил политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, в этом году украинского президента Владимира Зеленского США встретили не так хорошо, как годом ранее, и его поездка не дала результатов. Украина является «государством-смертником», и ее утилизируют, когда Запад поймет, что ресурсы этой страны кончились, отметил Медведчук.

Вооруженные силы Украины за сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК. В результате вражеских атак погиб мирный житель в Кировском районе Донецка. Кроме этого, повреждения получили шесть жилых домов в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса.

Фото: МО Украины

Достижение целей специальной военной операции на Украине, а также формирование надежных рубежей безопасности позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Однако, по его словам, западные кураторы Киева делают ставку на затяжной конфликт, используя украинцев как расходный материал.

США открывают новые фронты против России, потому что Украина терпит поражения и не справляется с поставленными целями. По ее данным, фронты появятся в Молдавии и на Южном Кавказе. Белый дом не был готов к такой стойкости Москвы и поэтому решил создать как можно больше горячих точек вокруг РФ. Запад считает, что это приведет к истощению российского потенциала. США зря делают ставки на Киев, так как дисбаланс между силами Украины и России очень велик, написали обозреватели.

Ухудшение погодных условий может повлиять на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) танков Abrams, переданных Киеву Пентагоном, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, планировать боевые действия украинским военным придется исходя из «сложившихся обстоятельств».

Экспансия НАТО и США стала причиной конфликта на Украине, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Он подчеркнул, что Штаты играют ключевую роль в поддержании этого конфликта и фактически блокируют все усилия по его прекращению. Галибаф также выразил мнение, что текущий международный порядок не отвечает мировым потребностям и часто не способен решить глобальные проблемы.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск и, вероятно, будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По мнению эксперта, Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника.

Россия готова предоставить имена всех украинских детей, оказавшихся на территории РФ в результате конфликта на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он добавил, что Москва готова вернуть их в семьи по запросам родителей или опекунов.

Вооруженные силы России предотвратили попытку переброски резервов украинской армии на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Российская артиллерия работала около населенного пункта Берестовое.

Палата представителей США рассмотрела вопрос о финансовой помощи в размере $300 млн для Украины в проекте бюджета Пентагона. В результате голосования было решено не исключать указанную сумму из бюджета американского военного ведомства. За это решение проголосовали 330 законодателей, включая 117 членов Республиканской партии, а 104 республиканца высказались за.

В ходе последнего заседания палаты представителей Конгресса США не были приняты две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, следует из трансляции заседания. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лавров

Запад стремится добиться приостановки спецоперации на Украине, чтобы воспользоваться выигранным временем для поставок нового вооружения украинским войскам, заявил глава МИД Сергей Лавров. В ответ на вопрос о возможности начала переговоров по Украине в эту осень Лавров отметил отсутствие конкретных предпосылок для таких переговоров.

Отступление Запада с политического и военного фронтов связано с неудачей на Украине, утверждает журналистка Сильви Кауфманн. Она подчеркнула, что вывод французских войск из Нигера через два года после отхода американских войск из Афганистана является признаком отступления Запада, которое охватывает как военные, так и политико-дипломатические аспекты.

Военнослужащие ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении, сообщает Минобороны РФ. На опубликованной ведомством записи видно, как украинские военные выходят из укрытия с поднятыми руками.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью низкой стоимости нефти. Цена за один баррель составляла бы $40, сказал американский политик в ходе выступления на митинге в Мичигане перед своими сторонниками.

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