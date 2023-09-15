Названы украинские самолеты, способные нести немецкие ракеты Taurus Военэксперт Дандыкин: ракеты Taurus могут нести украинские Су-24 и Су-27

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Бывший российский истребитель Су-27

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что немецко-шведские крылатые ракеты Taurus подойдут для вооружения украинских бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-27. Он отметил, что Киев также может установить Taurus на американские многофункциональные боевые самолеты F-16, если получит такие машины.

Что у Киева осталось? Советские Су-24 и тяжелые истребители Су-27. Taurus — тяжелее Storm Shadow, они прямоугольные, как кирпичи, идут низко, серьезное оружие. Плюс, если Украина получит F-16, ВСУ установят Taurus и на них. В теории можно попробовать установить на шведские Gripen, если Украина их тоже получит, но вряд ли, — добавил Дандыкин.

Он подчеркнул, что с ним можно и нужно бороться. Эксперт добавил, что это дорогие ракеты, их не так много, речь идет о миллионах долларов за штуку.

В беседе с NEWS.ru Дандыкин подчеркнул, что Taurus, в случае их передачи Украине, будут уничтожены российскими средствами ПВО. Он не исключил, что Taurus способны обнаружить и сбить системы ПВО С-300, С-400, «Бук», «Тор», а также «Панцирь».

Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.